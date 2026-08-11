Губернатор вручил молодым семьям cертификаты на региональный капитал

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил первые сертификаты на региональный семейный капитал молодым родителям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Размер целевой выплаты - 1 млн рублей. Ее можно направить на покупку квартиры или дома, строительство дома, погашение ипотеки, использовать в качестве взноса в жилищный кооператив.

Право на поддержку имеют родители в возрасте до 35 лет, у которых после 1 июня 2026 года появился на свет второй ребенок.

«Президент России Владимир Владимирович Путин назвал демографическую политику нашей ключевой стратегической задачей, а поддержку рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей - приоритетом для страны. При этом глава государства подчеркивает, что меры поддержки семей с детьми должны опираться на мнение граждан, учитывать их запросы. Главный запрос пензенских семей - на достойное жилье», - отметил Олег Мельниченко. Именно поэтому в Пензенской области ввели региональный семейный капитал, с помощью которого можно улучшить жилищные условия.

Участниками пилотной программы стали 9 семей. Они поблагодарили губернатора за то, что он видит проблемы, с которыми сталкиваются молодые родители, и поддерживает их. «Пусть в ваших домах будет уютно и тепло, а дети будут вашей радостью и опорой», - пожелал в ответ Олег Мельниченко.

Всего в 2026 году на выплату регионального семейного капитала из бюджета Пензенской области выделено 300 миллионов рублей. Срок реализации сертификата составляет полгода, уточнили в правительстве.