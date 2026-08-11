Перечислены неочевидные признаки анемии

Первые признаки анемии часто не замечают, поскольку это заболевание может развиваться постепенно, рассказала врач-терапевт Ирина Тихонова.

Одним из самых недооцененных симптомов анемии она назвала постоянную усталость, избавиться от которой не помогает даже отдых. Человеку становится сложнее справляться с привычными физическими нагрузками, его работоспособность снижается, уже в первой половине дня он чувствует нехватку сил.

«Еще один неочевидный симптом - снижение концентрации внимания и ухудшение памяти. Поскольку ткани начинают получать меньше кислорода, человеку может быть труднее сосредоточиться, выполнять привычные интеллектуальные задачи или запоминать новую информацию. Нередко такие изменения ошибочно связывают исключительно с переутомлением», - отметила медик в беседе с изданием «Газета.ru».

Изменения внешности тоже могут указывать на анемию. Кожа бледнеет, иногда становится сухой. В некоторых случаях ногти беспокоят ломкостью или расслоением. Также пациенты жалуются на усиление выпадения волос. По словам Тихоновой, эти симптомы не являются специфичными, но в сочетании с другими признаками могут говорить о дефиците железа.

Следует насторожиться и при появлении одышки, учащенного сердцебиения при нагрузке, которая раньше не вызывала их, постоянной зябкости даже в теплом помещении, заметном дискомфорте из-за прохладной погоды.

«Менее известный, но характерный признак железодефицитной анемии - изменение вкусовых предпочтений. У некоторых людей возникает желание есть мел, лед, сырое тесто или появляются необычные пристрастия к определенным запахам, например бензина, краски или ацетона. Несмотря на необычность таких симптомов, они являются поводом обратиться к врачу и пройти обследование», - предупредила терапевт.

Она подчеркнула, что анемия - это не самостоятельное заболевание, а синдром, который вызывают разные причины: дефицит железа, хроническая кровопотеря, болезни ЖКТ и другие. Недостаточно просто начать принимать препараты железа, сначала необходимо установить, что является источником проблемы, сделать же это способен только врач.