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Из жизни

Лестницу на улице 8 Марта пообещали обследовать летом

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Лестница, ведущая от частного сектора к остановке «Путепровод» на улице 8 Марта, ставит под угрозу здоровье проходящих по ней пензенцев. На это указал горожанин в группе губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Лестницу на улице 8 Марта пообещали обследовать летом

«Состояние удручающее. Разрушены опорные стенки, стерты ступени, из ступеней торчат железные арматурины. Если зацепиться за них ногой, костей не соберешь. Это не только опасно для жизни (а поток людей здесь большой), но и портит вид города», - написал он.

Лестницу на улице 8 Марта пообещали обследовать летом

Свои слова пензенец подтвердил фотографиями конструкции.

Лестницу на улице 8 Марта пообещали обследовать летом

В городском управлении ЖКХ пообещали, что летом специалисты займутся обследованием лестницы. Но на немедленный ремонт рассчитывать все же не приходится.

«По итогам обследования будет рассмотрена возможность проведения работ с учетом имеющихся финансовых ресурсов», - уклончиво пояснили в управлении.

На состояние лестницы жители города жалуются уже много лет. Еще в 2019-м они обращали внимание на раскрошенные ступени, по которым особенно трудно передвигаться пожилым людям.

В 2023-м жительница областного центра напомнила, что ремонт был запланирован на III-IV кварталы 2022 года.

Между тем это единственный путь к остановке общественного транспорта для жителей улиц Большая Бугровка, Кольцова, Челюскина и других.

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Источник — фото Дениса Горелова
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