Ремонт детсада в селе Неверкино завершили раньше срока

Капитальный ремонт детского сада № 1 в селе Неверкино завершен. На эти цели потратили более 23 млн рублей, уточнили в областном министерстве образования.

В здании, построенном в 1982 году, обновили кровлю, оконные блоки, напольные покрытия, внутренние помещения и инженерные системы.

Учреждение укомплектовали обучающими материалами.

Комплексную реконструкцию здания детского сада начали в феврале. Объект сдали раньше срока - по графику ремонт должны были закончить к 15 августа.

На время выполнения работ воспитанников переводили в детсад № 2.