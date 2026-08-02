Специалисты рассказали о змеях, с которыми встречаются пензенцы

В соцсетях все чаще появляются сообщения о встречах жителей Пензенской области с змеями. Как отличить ядовитых от безопасных, рассказали в ЦУР.

В регионе чаще всего встречаются обыкновенный уж (длинная неядовитая змея с желтыми пятнами на голове), медянка (небольшая безопасная змея с медно-коричневой окраской) и обыкновенная гадюка (ядовитая, укус опасен для здоровья и требует обращения за медицинской помощью).

Отличить ужа от гадюки можно по внешним признакам и поведению. У гадюки голова треугольная и уплощенная, у ужа - овальная; у гадюки зрачок узкий и вертикальный, у ужа - круглый; у гадюки на спине зигзаг или цепочка ромбов, у ужа - разрозненные пятна.

«Если змея не убегает при встрече, а спокойно вас рассматривает, скорее всего, перед вами гадюка», - предупредили в ЦУР.

При встрече со змеей нельзя делать резких движений (она воспримет их как угрозу) и пытаться поймать или отогнать ее палкой. Если пресмыкающееся не уползает, нужно аккуратно отойти назад.

Чтобы змеи не заводились на участке, необходимо регулярно косить траву, убирать мусор и не оставлять кучи растительных остатков. Если все же появился уж, стоит иметь в виду: он помогает уничтожать мышей и слизней. Заметив гадюку на участке, нужно вызвать специалистов.

В июне в Сердобском районе от укусов змей пострадали 71-летний мужчина и 61-летняя женщина. Оба собирали землянику на лесных полянах.