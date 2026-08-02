3 августа жителей Пензенской области ждет жаркий день

В понедельник, 3 августа, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременный дождь, гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на понедельник в прогнозе +14...+19 градусов, осадков не ожидается.

Днем столбики уличных термометров поднимутся до +26...+31.

В ночь на 4 августа будет +12...+17 градусов, без осадков.

В народном календаре 3 августа - Онуфрий Молчаливый. Примета гласит: в этот день мокрая дорога с утра - к теплу.