3 августа жителей Пензенской области ждет жаркий день

Общество

3 августа жителей Пензенской области ждет жаркий день
Печать
Max

В понедельник, 3 августа, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременный дождь, гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на понедельник в прогнозе +14...+19 градусов, осадков не ожидается.

Днем столбики уличных термометров поднимутся до +26...+31.

В ночь на 4 августа будет +12...+17 градусов, без осадков.

В народном календаре 3 августа - Онуфрий Молчаливый. Примета гласит: в этот день мокрая дорога с утра - к теплу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!