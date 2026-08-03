Отключения света в Пензе: список адресов на 4 августа

Во вторник, 4 августа, в Пензе на части улиц и проездов центра, Маньчжурии, Зари, поселка Черкассы, а также в отдельных домах на Ухтомского, Луначарского, Толстого, Ладожской, Мира, Попова, Касаткина, Злобина и проспекте Строителей отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:00 до 16:00 без света останутся:

- ул. Ухтомского, 59;

- ул. Луначарского, 38а, 40;

- ул. Толстого, 34.

С 8:30 до 12:00:

- ул. Затонная, 7-12;

- 1-й Затонный пр-д, 1-11;

- 2-й Затонный пр-д, 1-13;

- ул. Коробкова, 30, 32, 34-36, 38, 44, 46, 48, 49-57 (нечетные), 50;

- пр-д Коробкова, 1;

- 1-й Луговой пр-д, 17, 19, 21-35, 37, 39;

- пр-д МОПРа, 1а, 4, 5, уч. 57;

- ул. Перовской, 75-85 (нечетные);

- ул. Славянская, 2-10 (четные), 11-17, 19-29 (нечетные), 33-39 (нечетные);

- 1-й Славянский пр-д, 1-3, 5-24;

- 2-й Славянский пр-д, 1-15, 17-25;

- ул. Сортировочная, 1, 3-15, 17-20, 22, 26-44 (четные);

- ул. Сортировочная/ул. Славянская, 16/41;

- 1-й Сортировочный пр-д, 8, 9/35, 11-18, 20-25, 27, 29, 30-36, 36Б;

- 2-й Сортировочный пр-д, 2-17, 19-24, 26, 30;

- 2-й Сортировочный пр-д/ул. Коробкова, 1/39;

- 3-й Сортировочный пр-д, 11-16, 18-27, 29-33, 35, 36, 38, 39, 40;

- пр-д Станюковича, 4, 5, 6.

С 8:30 до 16:00:

- пр-д Литвинова, 17, 19, 21;

- ул. Новая, 2, 2Б, 5-15 (нечетные), 19-27 (нечетные), 28-31, 35;

- 1-й Новый пр-д, 3, 6, 8/5;

- 2-й Новый пр-д, 1-11, 11Б;

- 3-й Новый пр-д, 1-12;

- ул. Павлова, 2, 4-10, 12, 14-17, 19, 20-29, 32, 34, 40;

- пр-д Павлова, 2, 5, 6, 7;

- ул. Тиражная, 22.

С 8:30 до 16:30:

- пр. Строителей, 166, 166в;

- ул. Ладожская, 129, 129а.

С 9:00 до 12:00:

- пр-д Володарского 1 (6), 2-5, 10, 12, стр. 4;

- ул. Красная, 80, 82, 84, 84а, 92-96, 98, 101, 102г;

- ул. Кураева, 14а, 14Б, 14в, 16, 17, 19, 22, 22/97, 22а, 25а, 28, 30, 35, 37.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Мира, 64, 66, 68;

- ул. Попова, 64.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Касаткина, 5;

- ул. Злобина, 51.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Городецкого, 1;

- ул. Книгина, 6, 9, 10, 14, 15, 25;

- ул. Новоселов, уч. 597;

- ул. Райская, 2, 6, 12, 14, 17, 18а, 19, 22, 24, 35, 36;

- ул. Родионова, 5, 6, 13, 16, 23, з/у 2, з/у 11;

- ул. Счастливая, 12, 14, 16, 24, 24Б, 26, 28, 40, 42;

- ул. Усадебная, з/у 13;

- ул. Юбилейная, уч. 66, 68, 70, 74, 76, 79, 80, 83, 89, 91, 93, 96, 100, 108, 121, 125, 126, 127, 129, 136, 145, 154, 161, 162, 163, 166, 172, 176, 178, 179, 184, 187, 192, 193, 196, 200, 202, 508, з/у 110, 155, 157.