В больницу № 4 поступила отечественная ультразвуковая система

В пензенскую клиническую больницу № 4 поступил отечественный универсальный аппарат для ультразвуковой диагностики Mindray Consona N6, созданный на инновационной платформе ZST+.

«Главное преимущество новой системы - высокое качество визуализации даже при сложных клинических случаях. Платформа ZST+ обеспечивает максимальную детализацию изображения, что позволяет врачам выявлять патологии на самых ранних стадиях», - пояснил врач ультразвуковой диагностики больницы № 4 Дмитрий Дедов.

Аппарат способен создать 3D-визуализацию мелких и перекрывающихся сосудов, гарантирует высокое разрешение при отображении кровотока и дает возможность получать фотореалистичные 4D-снимки.

По словам и. о. главного врача больницы Нины Назаровой, теперь исследования станут проводиться быстрее и точнее и снизится нагрузка на врачей-диагностов.

Ранее в стационарное отделение соматической реабилитации клинической больницы № 4 поступило 27 единиц современного медицинского оборудования, сообщили в областном минздраве.