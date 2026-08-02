Вечером 2 августа на Земле ожидается магнитная буря

В воскресенье, 2 августа, на Земле ожидается магнитная буря среднего уровня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ожидается приход к планете облака плазмы среднего размера.

«Сама вспышка, вызвавшая выброс, произошла в четверг вечером (30 июля)», - уточнили в лаборатории.

Пик бури ожидается в промежутке с 18:00 до 21:00 по московскому времени. Прогнозируется, что ее уровень будет G1-G2 (всего их 5).

Утром 3 августа магнитосфера останется возбужденной.