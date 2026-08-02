В Пензенском районе выделили парковочные места для многодетных

Общество

В Пензенском районе выделили парковочные места для многодетных
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В Пензенской области появились первые дорожные знаки, указывающие на парковочные места для многодетных семей. Их установили в Пензенском районе.

«Пока знак носит информационный характер - юридической ответственности за его нарушение не предусмотрено», - сообщили в областном министерстве труда, соцзащиты и демографии со ссылкой на главу района Ивана Кирюхина.

Всего таких знаков появится 20.

Ранее стало известно, что Минтранс России решил с помощью голосования определить, как обозначать парковочные места для многодетных семей.

Россиянам предлагается выбрать самый понятный и заметный из 7 представленных вариантов знака и прислать его номер в комментариях к посту в МАХ. Голосование продлится до 14 августа.

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