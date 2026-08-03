В Заречном вновь 3 дня будут отключать горячую воду

Во вторник, 4 августа, в Заречном стартует четвертый этап гидравлических испытаний тепловых сетей.

На протяжении трех дней, 4, 5 и 6-го числа, с 8:00 до 17:00 в городе будут отключать горячую воду.

Опрессовку на обратных трубопроводах станут проводить повышенным давлением, предупредили в ООО «ЭнергоПромРесурс», попросив население не приближаться к местам парения и не проезжать через парящие лужи.

При обнаружении признаков утечки следует звонить по телефону 65-53-38.

Первый этап испытаний проходил с 22 по 24 апреля, второй - с 19 по 21 мая, третий - с 30 июня по 2 июля.