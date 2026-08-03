На перекрестке в Терновке вновь изменят схему движения

Общество

На перекрестке в Терновке вновь изменят схему движения
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Первый этап строительства водопровода от Терновки до улицы Измайлова вышел на финишную прямую. Об этом в понедельник, 3 августа, заявил глава Пензы Олег Денисов, побывавший на объекте.

«Сейчас на перекрестке улиц Терновского и Ростовской подрядчик заканчивает врезку нового трубопровода в действующую сеть. Поэтому на данном участке с 5 по 10 августа снова изменим схему организации движения.

Мероприятия пройдут без отключения водоснабжения. Проезд перекрывать тоже не будем - количество доступных на данный момент полос сохраним, скорректируем только их границы», - уточнил чиновник.

Параллельно будут вестись работы по восстановлению благоустройства.

Полностью открыть дорогу планируется 10 августа, написал Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

В июле на данном перекрестке для прокладки коммуникаций на месяц перекрывали несколько полос в обоих направлениях.

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