На перекрестке в Терновке вновь изменят схему движения

Первый этап строительства водопровода от Терновки до улицы Измайлова вышел на финишную прямую. Об этом в понедельник, 3 августа, заявил глава Пензы Олег Денисов, побывавший на объекте.

«Сейчас на перекрестке улиц Терновского и Ростовской подрядчик заканчивает врезку нового трубопровода в действующую сеть. Поэтому на данном участке с 5 по 10 августа снова изменим схему организации движения.

Мероприятия пройдут без отключения водоснабжения. Проезд перекрывать тоже не будем - количество доступных на данный момент полос сохраним, скорректируем только их границы», - уточнил чиновник.

Параллельно будут вестись работы по восстановлению благоустройства.

Полностью открыть дорогу планируется 10 августа, написал Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

В июле на данном перекрестке для прокладки коммуникаций на месяц перекрывали несколько полос в обоих направлениях.