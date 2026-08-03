6 августа глава Пензы ответит на вопросы горожан в прямом эфире

В четверг, 6 августа, во «ВКонтакте» состоится прямой эфир с главой Пензы Олегом Денисовым. Желающие смогут получить ответы на волнующие их вопросы.

Чиновник расскажет о том, как попасть в программу «Мой двор», как добиться ремонта той или иной дороги, какие семьи могут получить помощь для подготовки детей к школе, как город готовится к зиме и многом другом.

Трансляция начнется в 14:00 здесь.

«Ваши вопросы уже сейчас можете оставлять под постом,

на платформе обратной связи», - уточнили специалисты центра управления регионом.

Написать сообщение и поинтересоваться о чем-то важном можно не только перед эфиром, но и непосредственно во время него.