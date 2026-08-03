В центре Пензы и на Южной Поляне отключат горячую воду

Со вторника, 4 августа, в центре города и на Южной Поляне для проверки труб на прочность отключат горячую воду.
Ресурса не будет по следующим адресам:
- ул. Красная, 33а, 49, 54, 64, 64а, 65, 68, 74;
- ул. Куйбышева, 10, 10а, 11;
- ул. Лермонтова, 3, 14;
- ул. Карла Маркса, 2, 5, 8;
- ул. Володарского, 1;
- ул. Калинина, 74, 76, 80, 97, 97Б, 99а, 100, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 108а, 109, 110, 110а, 111, 113, 117а, 119а, 119Б, 121, 123;
- ул. Лобачевского, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
- 1-й проезд Лобачевского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- 2-й проезд Лобачевского, 1/20;
- 3-й проезд Лобачевского, 4, 6;
- ул. Металлистов, 2;
- ул. Ватутина, 8, 10;
- ул. Краснова, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 54, 58;
- ул. Набережная Реки Мойки, 2а, 7, 41а, 43а, 51;
- ул. Гоголя, 14, 26, 31, 41, 43, 81, 83, 85;
- ул. Свердлова, 11, 77, 79;
- ул. Терновского, 19, 21а (Терновка).
Водоснабжение планируется возобновить с 16 августа, уточнили в ресурсоснабжающей организации.