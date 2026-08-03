В иссинском селе спустя 4 года удалось закрыть вакансию фельдшера

В Иссинской участковой больнице появился новый специалист - фельдшер Юлия Кулясова приступила к работе в качестве заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в селе Уварово.

«На протяжении 4 лет должность была вакантной, что доставляло переживания местным жителям. Теперь же, благодаря программе «Земский фельдшер», в село приехал молодой специалист и ФАП снова заработал в полную силу», - отметила главврач Юлия Тивикова.

Юлия Кулясова в 2008 году окончила Пензенский медицинский колледж по специальности «лечебное дело», работала фельдшером областной станции скорой помощи.

«После рождения ребенка Юлия Владимировна приняла решение вернуться на свою малую родину, став участником программы «Земский фельдшер» и получив федеральную выплату», - уточнили в региональном минздраве.

Женщина подчеркнула, что всегда хотела работать там, где нужна больше всего.