В Пензе хотят фиксировать перевозку грузов без тента с помощью камер

Глава Пензы Олег Денисов предложил установить в городе камеры, которые будут распознавать грузовые машины без тента.

«Из-за того, что транспортные средства не всегда укрыты специальным пологом, содержимое кузова попадает на дороги и загрязняет городские территории», - заявил Олег Денисов на аппаратном совещании в понедельник, 3 августа.

По его словам, камеры автоматической фиксации нарушений нужно установить на улицах Чаадаева, Гагарина и перекрестке Перспективной и Рябова. Это участки, где чаще всего ездят грузовые машины.

Автомобили, перевозящие груз, который ничем не накрыт, нередко вызывают возмущение у жителей не только Пензы, но и районов области. Так, осенью 2022-го в Земетчине дороги покрыла свекла, вывалившаяся из кузова машин.

А в апреле 2026-го сообщалось, что под Саловкой уже не один год груз с КамАЗов (песок с мелкими камнями) летит в лобовые стекла автомобилей.