Предстоящая неделя в Пензенской области будет жаркой

Общество

Предстоящая неделя в Пензенской области будет жаркой
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На начавшейся рабочей неделе Пензенская область окажется в поле повышенного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 3 августа.

«Будет тепло и солнечно», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

В то же время в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами и, возможно, с градом, из-за конвективного прогрева (так называют процесс вертикального переноса тепла и влаги в атмосфере, который возникает из-за неравномерного нагрева воздушных масс у земной поверхности).

Температурный режим будет выше климатической нормы на 1-3 градуса, добавила Ания Антонова.

В дневное время уличные термометры будут показывать до 32 градусов, в ночное - от +13 до +18.

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