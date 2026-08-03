Предстоящая неделя в Пензенской области будет жаркой

На начавшейся рабочей неделе Пензенская область окажется в поле повышенного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 3 августа.

«Будет тепло и солнечно», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

В то же время в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами и, возможно, с градом, из-за конвективного прогрева (так называют процесс вертикального переноса тепла и влаги в атмосфере, который возникает из-за неравномерного нагрева воздушных масс у земной поверхности).

Температурный режим будет выше климатической нормы на 1-3 градуса, добавила Ания Антонова.

В дневное время уличные термометры будут показывать до 32 градусов, в ночное - от +13 до +18.