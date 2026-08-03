В ночь на 4 августа в Пензе отключат телевидение

В ночь на вторник, 4 августа, в Пензе временно отключат цифровое эфирное телевидение, сообщили в областном министерстве цифрового развития и связи.

На передатчиках 1-го и 2-го мультиплексов будут проводиться аварийно-восстановительные работы.

Вещание каналов цифрового эфирного телевидения будет прерываться с 1:00 до 5:00.

«Сети кабельных операторов продолжат работать», - уточнили в минцифры.

В 1-й мультиплекс входят Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». 2-й мультиплекс - «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».