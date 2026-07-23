В Пензе 35% домов еще не прошли гидравлические испытания

В Пензе гидравлические испытания прошли 65% жилых домов. Об этом сообщил глава города Олег Денисов после очередного заседания штаба по подготовке города к зиме, проведенного в среду, 22 июля.

Он отметил, что всем ресурсоснабжающим компаниям нужно наращивать темпы.

«Гидравлические испытания сетей - это необходимый этап. Лучше выявить слабые места летом, чем устранять порывы в морозы. Холода не спросят, кто сколько успел», - написал Олег Денисов в своем канале в МАХ.

Перед городскими управляющими компаниями и ТСЖ поставлена задача сдать в управление ЖКХ документы о готовности домов к работе в отопительный сезон до 15 августа.

В 2025 году отопительный сезон в Пензе из-за неблагоприятных погодных условий стартовал рано - 25 сентября. Он продлился более 6 с половиной месяцев.