С 10 августа до новой поликлиники в Кузнецке начнут ходить маршрутки

В Кузнецке определились с датой запуска микроавтобусов до новой поликлиники на улице Свердлова, 115Б (микрорайон Обувная Фабрика). Тему обсудили во время прямого эфира главы города Виктора Агафонова в среду, 22 июля.

Он объяснил, что организовать работу общественного транспорта на этом участке было невозможно из-за отсутствия дорожного полотна. Однако в ближайшее время данная проблема будет решена.

«До конца текущей недели работы там будут полностью закончены, выравнивающий слой уже положен, будет положен и основной», - уточнил Виктор Агафонов.

По словам чиновника, буквально с 10 августа до поликлиники начнут ходить маршрутки № 12 и 66. Предварительная договоренность с автотранспортным предприятием уже достигнута.

Он поручил отделу городского хозяйства проследить за ситуацией.