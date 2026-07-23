Два микрорайона в Кузнецке планируют соединить новым мостом

В Кузнецке задумали воплотить идею, возникшую еще в СССР, - построить мост через железную дорогу, который соединит Западный и Южный микрорайоны.

«Старожилы, я думаю, помнят, что этот вопрос стоял еще в советское время», - отметил глава города Виктор Агафонов в ходе прямой линии в среду, 22 июля.

По его словам, сейчас с учетом многократно возросшего количества автомобилей и пробок в центральной части Кузнецка потребность в таком сооружении увеличилась.

«Я уже выезжал на место, мы смотрели, где это возможно, и на следующий год планируем начать подготовку проектно-сметной документации на строительство моста.

В 2030 году нашему городу 250 лет, мы должны качественно подготовиться, ставлю себе эту задачу», - заключил чиновник.