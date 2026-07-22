В новой кузнецкой поликлинике обозначилась проблема с врачами

В новой поликлинике, открывшейся в 2026 году в Кузнецке, не хватает врачей. Речь об этом шла во время прямого эфира главы города Виктора Агафонова в среду, 22 июля.

«Построили поликлинику, а врачей как не было, так и нет. Запись на месяц или два вперед», - пожаловалась одна из местных жительниц.

Чиновник признал, что проблема есть.

«Кадровый состав наших больниц оставляет желать лучшего. Молодые выпускники, которые обучаются в медицинских образовательных учреждениях нашей страны, очень редко возвращаются в Кузнецк, что очень печально», - отметил Виктор Агафонов.

Тем не менее дефицит стараются сокращать.

«С 1 сентября в нашей взрослой больнице появятся 5 дополнительных врачей: 1 хирург, 1 рентгенолог, 2 психиатра и 1 офтальмолог. В детской появятся 4 врача: 3 акушера-гинеколога и 1 педиатр», - перечислил глава города.

В заключение он заявил, что на этом работа не заканчивается, сейчас идет поиск выпускников по соседним регионам.