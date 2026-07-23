Названы адреса в Пензе, где планируют отключать свет 24 июля

В пятницу, 24 июля, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся центр города, микрорайоны Автодром, Ахуны, Маяк, а также улицы Буровая, Чаадаева, Пролетарская, Буровой переулок и проспект Строителей.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Большая Арбековская, 70-84 (четные), 92а, 94, 96, 100, 102-104, 106, 108, 109, 112, 113, 116;

- ул. Большая Поляна, 3,7,9;

- ул. Виражная, 34, 49, 51, 53, 55, 57/40, 63-69 (нечетные), 73-87 (нечетные), 91-103 (нечетные);

- 1-й Виражный пр-д, 3-12, 14; 2-й Виражный пр-д, 2-14, 16, 18;

- ул. Малая Поляна, 3-14, 16-18, 20, 22;

- ул. Хорошая, 2-5, 7, 9, 10, 11, 13, 79, 81, 83, 85;

- Хороший пер., 3-11 (нечетные), 15, 19, 21, 23, 27-35 (нечетные), 39-45 (нечетные);

- ул. Яблоневая, 66;

- ул. Ясная, 46.

С 8:30 до 16:00 приостановят снабжение домов на улицах Буровой и Чаадаева и в Буровом переулке (без уточнений по номерам), на Бакунина, 48, 50, Московской, 103, и Суворова, 39, с 9:00 до 11:00 - на Пролетарской, 26, с 9:00 до 12:00 - на проспекте Строителей, 142.

С 13:00 до 15:30 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Санаторная, 1, 3, 3а, 4, 5, 7-15, 17-35 (нечетные);

- Санаторный Порядок, 13, 21, 22, 23-35 (нечетные), 39, 39а, 43;

- Санаторный пр-д, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29а;

- СНТ «Дубрава», уч.: 656, 657, 717, 720, 721, 722, 742, 753, 760, 780, 792, 818;

- ул. Спартаковская, 10, 10а, 13, 14, 16, 29, 33, 33а, 35-39, 47;

- 1-й Спартаковский пр-д, 3, 3/2, 7-9, 14, 14Б, 14в, 18, 20.

С 13:30 до 15:30:

- ул. Автономная, 2-10 (четные), 18, 20;

- 1-й Автономный пр-д, 2, 3;

- Автономный пер., 1, 2, 5, 5Б;

- ул. Измайлова, 6-22 (четные);

- ул. Первомайская, 8, 12, 14;

- ул. Тарханова, 11, 12, 13, 15;

- ул. Фабричная, 2, 4, 6, 10, 11, 14.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.