23 июля в Пензенской области ожидаются грозы и шквалистый ветер

Общество

23 июля в Пензенской области ожидаются грозы и шквалистый ветер
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23 июля в Пензенской области ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, сообщает Приволжское УГМС.

В ночь на четверг термометры покажут +13...+18 градусов. Днем воздух прогреется до +23...+28.

Вечером температура спадет до +14...+19 градусов, вероятность осадков сохранится.

В течение всего дня ветер будет неустойчивым и слабым, однако при грозе не исключены шквалистое усиление и порывы до 15-18 м/с. К ночи он подует с северо-востока со скоростью 8-13 м/с.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

В народном календаре 23 июля - Антоний Громоносец. По приметам, гром без молний сулил затяжные дожди, а появление желтых листьев на березах - раннюю и мокрую осень. Утренний дождь считался предвестником теплого августа.

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