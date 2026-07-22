Сквер у «Полимермаша» в Кузнецке намерены вернуть городу

Общество

Сквер у «Полимермаша» в Кузнецке намерены вернуть городу
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Администрация Кузнецка займется вопросом наведения порядка в сквере около «Полимермаша». Об этом заявил глава города Виктор Агафонов во время прямого эфира 22 июля.

Сквер был предоставлен предприятию городской администрацией в долгосрочную аренду в 2005 году. Сейчас территория сильно заросла и захламлена.

«Я там был и еле прошел. Там кусты, все завалено», - констатировал градоначальник.

По его словам, руководству «Полимермаша» уже предлагали отдать земельный участок обратно, чтобы обустроить силами города место для досуга и отдыха жителей.

Идея натолкнулась на категорический отказ.

На данный момент рассматривается вопрос о привлечении дирекции завода к административной ответственности по факту нарушения правил благоустройства, сообщил Виктор Агафонов.

Городские власти намерены подать в суд иск о расторжении договора аренды в одностороннем порядке.

Управлению муниципального имущества поручено провести комплексную, системную работу для достижения результата.

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