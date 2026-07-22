В Арбекове ремонтируют сети, на которых фиксировались утечки

Из 14 участков водопровода в Арбекове, запланированных к обновлению, готовы уже 5. Об этом сообщили в администрации Пензы в среду, 22 июля.

Для капитального ремонта водопровода в границах улицы Ладожской, проспектов Победы и Строителей выбрали отрезки, где чаще всего происходили утечки.

Всего обновят более 7 километров сетей. Контракт рассчитан на 2 года.

Сейчас в работе 2 участка, в том числе один из самых протяженных - от улицы Онежской до проспекта Строителей. Там завершается укладка труб.

«При проведении ремонта стараемся не отключать воду в близлежащих домах. После завершения работ подрядная организация обязательно восстанавливает благоустройство. Управление капитального строительства строго контролирует этот вопрос», - сообщил глава Пензы Олег Денисов.