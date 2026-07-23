В Пензе осужденные изготовили скамьи для дома народного творчества

В Пензе осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 4 (поселок Лесной) изготовили трибунные скамьи для областного дома народного творчества.

Договор был заключен на поставку 100 скамей на сумму более 1 миллиона рублей.

Изделия будут использоваться при проведении массовых культурных мероприятий.

«Реализация договора позволила создать дополнительные рабочие места для осужденных. ИК-4 является поставщиком швейной продукции, изделий из дерева и металла, сотрудничает со многими государственными и муниципальными учреждениями Пензы», - рассказали в областном управлении ФСИН России.

Ранее заключенные, отбывающие наказание в колонии № 4, изготовили мебель для психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова (компьютерные столы, шкафы и подкатные тумбы) и фан-барьеры для обеспечения мероприятий в Пензенской области.

В колонии № 7 сделали шкафы, стеллажи и другие предметы для хранения вещей оздоровительного лагеря «Строитель».