В Кузнецке ставят светофор на печально известном перекрестке

Общество

В Кузнецке ставят светофор на печально известном перекрестке
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Светофор на аварийно-опасном перекрестке улиц Пензенской и Республики в Кузнецке должен появиться в начале августа. Об этом сообщил глава города Виктор Агафонов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в среду, 22 июля.

«Контракт с подрядчиком заключен 16 июня. Насколько знаю, он уже приступил к работам. Срок их окончания - 10 августа», - рассказал Виктор Агафонов.

Он попросил водителей учитывать этот фактор и соблюдать правила дорожного движения.

Перекресток улиц Пензенской и Республики печально известен кузнечанам. В частности, 27 августа 2024 года здесь случилось ДТП, в котором погибли 32-летняя женщина и 2-летний мальчик, еще 2 человека получили тяжелые травмы. Житель Неверкинского района, будучи пьяным, на КамАЗе выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу-Приору», затем протащил ее по дороге несколько десятков метров и вытолкнул с проезжей части на обочину - на металлическую опору рекламного щита.

Виновник ДТП пытался скрыться с места аварии, но очевидцы не позволили ему это сделать. Позже его задержали правоохранители.

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