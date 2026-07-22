Нормативность дорог в Кузнецке составляет всего 26,1%

Дороги в Кузнецке являются одной из основных проблем: их нормативность составляет всего 26,1%, констатировал глава города Виктор Агафонов.

«Задача к 2030 году - 70% должно быть в нормативном состоянии», - сообщил он во время прямого эфира во «ВКонтакте» в среду, 22 июля.

На текущий год в Кузнецке запланирован к ремонту участок на улице Правды в районе бывшего консервного завода.

«Данную дорогу делаем более качественно, учитывая ее стратегическое назначение: это выезд из города. На метр вырывается котлован, основание делается качественно, чтобы не допустить впоследствии колейности. Это одна из проблем нашего города - делаем капитальный ремонт дороги, а через год-два появляется колея», - признал Виктор Агафонов.

Работы на улице Правды должны быть завершены до конца лета.