Глава Кузнецка объяснил, зачем в городе выключают свет на ночь

«Мы до сих пор живем на советском наследии» - так охарактеризовал ситуацию с уличным освещением в Кузнецке глава города Виктор Агафонов.

«Чтобы включить уличное освещение, имеются огромные рубильники. Порядка 100 км сетей освещения до сих пор находится в исполнении проводами. Давно уже требования и необходимость выполнения в СИП-кабелях (СИП - самонесущие изолированные провода. - Прим. ред.). Если у нас вдруг возникает сильный ветер, то впоследствии - либо обрыв, либо перехлест проводов, и квартал или микрорайон остается без света», - описал ситуацию Виктор Агафонов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в среду, 22 июля.

По его словам, сейчас идут переговоры с московской компанией, которая могла бы взять Кузнецк на обслуживание и полностью модернизировать систему электроснабжения.

«Ежегодно мы платим за уличное освещение порядка 40 млн рублей. И не всю ночь горит свет: до 12 часов - и мы его отключаем. Основание - из 8 072 светильников всего 1 219 являются энергосберегающими, на всех остальных фонарях висят лампы Ильича», - констатировал глава города.

Виктор Агафонов сообщил, что, если удастся, то, возможно, к глубокой осени в Кузнецке заменят все светильники на энергосберегающие, а провода на наиболее проблемных участках - на СИП-кабели.

Также в планах вывести все необходимые коммуникации в электронный вид. «Цифровизируем систему управления освещением города, чтобы на экране компьютера видеть, отсутствует ли освещение в том или ином микрорайоне, на том или ином столбе. Люди уже не должны будут жаловаться, мы должны будем принимать меры, исходя из данных, которые у нас есть», - пояснил глава Кузнецка.

Сейчас работы по модернизации системы уличного освещения осуществляет местная «Горэлектросеть».

«667 заявок в настоящее время в кузнецком управлении ЖКХ на отсутствие освещения на том или ином участке. Ежемесячно порядка 100 отрабатывается», - привел числа Виктор Агафонов. Завершая тему, он поручил увеличить количество аварийных бригад.