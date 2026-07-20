В мэрии рассказали об уборке автохлама с улиц Пензы

Общество

В мэрии рассказали об уборке автохлама с улиц Пензы
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С начала 2026 года администрации районов Пензы подали в управление муниципального имущества 26 пакетов документов для организации эвакуации брошенных машин с улиц. Об этом сообщили в администрации Пензы в понедельник, 20 июля.

В 13 случаях владельцы убрали машины добровольно.

«В рамках муниципального контракта на спецстоянку перевезли два автомобиля, один вернули собственнику», - уточнили в мэрии.

Глава Пензы Олег Денисов поручил активизировать эту работу. «Нужно системно работать с автовладельцами. Самостоятельно вывезти [машину] на утилизацию или в гараж гораздо дешевле, чем потом оплачивать стоянку, эвакуацию и судебные издержки», - подчеркнул он.

За эвакуацию легковой машины на спецстоянку взимается 3 500 рублей, грузовика - 15 000. Еще по 100 рублей в сутки начисляется за хранение ТС.

В 2025 году на улицах Пензы обнаружили 114 брошенных машин.

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