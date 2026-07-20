Неделя в регионе начнется жарой, а продолжится дождями

Погода в Пензенской области на начавшейся рабочей неделе будет переменчивой, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 20 июля.

«Первые дни недели еще порадуют нас теплыми и солнечными днями. Но уже к середине периода погода начнет незаметно ухудшаться», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

После того как регион окажется во власти циклона, пройдут кратковременные осадки, местами с грозами и порывистым ветром, кое-где с градом.

«Температурный режим будет выше климатической нормы», - добавила Ания Антонова.

В первой половине недели уличные термометры днем будут показывать до 31 градуса, во второй - до +28.