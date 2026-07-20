57 студенческих семей получили подарки для новорожденных

Общество

57 студенческих семей получили подарки для новорожденных
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С начала 2026 года 57 студенческих семей из региональных техникумов и колледжей получили подарочный набор для новорожденного, сообщили в Министерстве труда, соцзащиты и демографии Пензенской области.

«В набор входят предметы первой необходимости, которые могут понадобиться родителям в первый год жизни малыша», - пояснила начальник отдела министерства Елена Тарасова.

Для каждого ребенка передали трикотажный комбинезон, боди с коротким и длинным рукавом, непромокаемый наматрасник, махровую купальную пеленку с уголком, многоразовую клеенку для новорожденных, детское одеяло, ватные палочки с ограничителем, влажные салфетки, гигиенический набор и погремушку.

57 студенческих семей получили подарки для новорожденных

Чтобы получить подарочный набор, нужно обратиться в министерство труда, соцзащиты и демографии в течение 12 месяцев с даты рождения малыша. Потребуется предъявить свидетельство о рождении ребенка и справку об обучении.

«Подарок выдается в день обращения», - уточнили в ведомстве.

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