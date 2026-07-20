В Нижнем Ломове организуют прием граждан в следственном отделе

В среду, 22 июля, первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Пензенской области Петр Юдин проведет личный прием граждан в Нижнеломовском межрайонном следственном отделе.

Он пройдет с 10:30 до 11:30 по адресу: г. Нижний Ломов, ул. Розы Люксембург, д. 13.

«Предварительная запись осуществляется по телефонам: 8 (8412) 63-64-71, 8 (8412) 63-64-11», - сообщили в областном управлении СКР.

На личном приеме гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

За Нижнеломовским межрайонным следственным отделом областного СУ СКР закреплены Нижнеломовский, Спасский, Вадинский, Наровчатский и Земетчинский районы.