22 июля ожидается очередная геомагнитная буря

Общество

22 июля ожидается очередная геомагнитная буря
Печать
Max

В среду, 22 июля, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. По данным лаборатории солнечной астрономии, пик возмущения придется примерно на 18:00.

22 июля ожидается очередная геомагнитная буря

В понедельник, 21-го числа, астрономы зафиксировали 2 вспышки на Солнце - в 10:39 и в 11:34.

Бури класса G1 не влияют на инфраструктуру, но метеозависимые и имеющие хронические сердечно-сосудистые заболевания люди могут почувствовать недомогание, головную боль, сильную усталость. Им стоит снизить физические нагрузки, пить больше воды и держать наготове лекарства.

По прогнозам, далее до середины августа сильные возмущения на Солнце не ожидаются.

22 июля ожидается очередная геомагнитная буря

Предыдущий поток плазмы достиг Земли 2 июля. Буря уровня G3 (сильная) стала четвертой за год.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
астрономия буря шторм
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!