22 июля ожидается очередная геомагнитная буря

В среду, 22 июля, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. По данным лаборатории солнечной астрономии, пик возмущения придется примерно на 18:00.

В понедельник, 21-го числа, астрономы зафиксировали 2 вспышки на Солнце - в 10:39 и в 11:34.

Бури класса G1 не влияют на инфраструктуру, но метеозависимые и имеющие хронические сердечно-сосудистые заболевания люди могут почувствовать недомогание, головную боль, сильную усталость. Им стоит снизить физические нагрузки, пить больше воды и держать наготове лекарства.

По прогнозам, далее до середины августа сильные возмущения на Солнце не ожидаются.

Предыдущий поток плазмы достиг Земли 2 июля. Буря уровня G3 (сильная) стала четвертой за год.