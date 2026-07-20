В MAX создан официальный канал для уведомления пензенцев об угрозах

Общество

В MAX создан официальный канал для уведомления пензенцев об угрозах
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Max

В мессенджере MAX создан официальный канал «РСЧС Пензенская область», сообщили в региональном министерстве ЖКХ и гражданской защиты населения.

Подписаться на него можно по ссылке max.ru/id5836675975_gos. Первые посты в канале появились 18 июля.

РСЧС - это Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Канал создан для оперативного уведомления пензенцев о возможных ЧС и угрозах.

«Это позволит жителям своевременно получать проверенную информацию и принимать необходимые меры для защиты себя и своих близких», - отметили в министерстве.

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