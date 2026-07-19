В Пензенской области определили лучшего водителя автобуса

Общество

В Пензенской области определили лучшего водителя автобуса
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В Пензе завершился конкурс профмастерства среди водителей автобусов. Его традиционно проводят на площадке рядом с СЗК «Дизель-Арена».

Первый практический этап 11 участников прошли на открытой площадке, выполнив фигуры «Бокс», «Змейка», «Круг», «Тоннельные ворота», «Колея», «Остановка», «Эстафета», «Стоп».

В план первого дня входила также сдача теоретического экзамена - выполнение заданий на знание ПДД.

Второй практический этап организовали на действующих маршрутах областного центра

По итогам конкурса 1-е занял работник АО «Автотранс» (он получил 400 000 рублей), 2-е присудили водителю из АТП «Меркурий» (230 000), 3-е - прдставителю ООО «Транспорт Пензы» (150 000), сообщили в областном минстрое.

Кроме того, все участники получили дипломы и памятные подарки.

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