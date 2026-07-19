На обновленной улице 8 Марта нанесли дорожную разметку

На улице 8 Марта нанесли разметку. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов в воскресенье, 19 июля, побывав на объекте.

«Это финальный шаг для сдачи объекта в эксплуатацию», - отметил он.

О поручении выполнить разметку на улице 8 Марта к 20 июля стало известно 13-го числа.

К тому времени ремонт покрытия от Арбековского путепровода до «Глобуса» закончился, но требовалось выждать 5-7 дней, чтобы краска не пожелтела раньше времени.

Изначально ремонт дороги на улице 8 Марта планировалось завершить до 10 июля, но выдержать сроки не удалось.

В целом по городу «Пензавтодор» обновил около 70 000 кв. м. дорожной разметки. Термопластиком выполнено 86% сезонного плана, краской - 90%.

«Полностью завершить работы рассчитываем до 30 августа. Исключение составят участки дорог, где идет ремонт», - уточнил Олег Денисов.