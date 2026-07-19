20 июля в 3 микрорайонах Пензы планируются отключения света

В понедельник, 20 июля, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Терновка и Райки, а также улицы Буровой и Чаадаева и Буровой переулок (Шуист).

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Галетная, 1Б, 10-18 (четные);

- ул. Индустриальная, 10, 12-16, 18, 20, 22, 24-26, 28-32, 34, 34а, 36;

- Индустриальный пер., 3а, 4, 6, 8, 10-12, 14, 16;

- ул. Кооперативная, 4, 6, 8;

- ул. Молокова, 3, 7, 11/26, 13/2, 17, 19;

- 1-й пр-д Молокова, 1/15, 3-22, 24; 2-й пр-д Молокова, 4, 6, 8, 10-12, 14, 18, 20;

- ул. Отдельная, 26а, 35а, 39, 41;

- 1-й Отдельный пр-д, 5-8, 10,13,15; 2-й Отдельный пр-д, 1-23;

- ул. Полевая, 1-25, 27, 31, 33/9;

- Полевой пр-д, 2, 3, 8.

С 8:30 до 16:00 приостановят электроснабжение домов на улицах Буровой и Чаадаева и в Буровом переулке (без уточнений по номерам).

С 9:00 до 16:30 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Воронежская, 3-8, 10-20, 22-32, 34, 36;

- 1-й Воронежский пр-д, 1-22; 2-й Воронежский пр-д, 1-25, 27, 29, 31, 33, 35; 3-й Воронежский пр-д, 1-16;

- ул. Новгородская, 1-11;

- ул. Павлика Морозова, 1-8;

- пр-д Павлика Морозова, 32;

- ул. Пушкари, 5 (корп. 1);

- ул. Ростовская, 18-43, 45-57 (нечетные), к/н 665.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Бекешская, 58, 60, 62, 64-81, 83-91, 93-108;

- ул. Зеленый Овраг, 39, 41;

- 2-й Объединенный пр-д, 1, 5, 7, 9, 11-18, 20-28 (четные), 29, 30-46 (четные); 3-й Объединенный пр-д, 1-8, 11-31 (нечетные);

- ул. Угловая, 3, 4, 5-12, 14, 16, 16а, 17, 21.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.