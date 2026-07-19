В России захотели легализовать машины, объявленные в розыск

Общество

В России захотели легализовать машины, объявленные в розыск
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Правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект закона об особом порядке регистрации автомобилей, объявленных в международный розыск. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Речь идет о машинах, угнанных в недружественных странах, уточняется в пояснительной записке.

Действующие нормы запрещают любые регистрационные действия с транспортом, занесенным в базы Интерпола. Между тем страны - инициаторы розыска не отвечают на запросы РФ о его причинах и обстоятельствах.

Отсутствие нужных сведений затрудняет идентификацию автомобиля. Таким образом, под удар попадают добросовестные покупатели в России. В случае появления проблем у них есть только одна возможность отстоять свои интересы - обратиться в суд.

Однако выполнить его решение судов крайне сложно. Официально прекратить розыск и удалить запись из реестра Интерпола уполномочена только недружественная страна, которая заявила о розыске.

С принятием нового закона МВД РФ получит полномочия самостоятельно определять особенности регистрации спорных ТС.

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