Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 20 июля

20 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут +11...+16 градусов, днем воздух разогреется до +24...+29.

С вечера температура станет понижаться, пока не задержится в пределах +12...+17.

В течение суток будет дуть умеренный северный ветер со скоростью 7-12 м/с.

В народном календаре 20 июля - Авдотья Сеногнойка. По приметам, начавшиеся в этот день дожди могли продолжаться несколько недель.