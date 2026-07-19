В МВД описали порядок обжалования штрафов, полученных на АЗС

Для аннулирования автоматических штрафов, полученных в очередях за бензином на АЗС, существует законный порядок. Детали обнародовала «Парламентская газета».

Водители имеют право обжаловать санкции в течение 10 календарных дней с момента, когда постановление оказалось на руках.

Если документ вручили прямо на дороге, отсчет начнется со следующих суток, для письма - от даты в почтовом треке. На портале госуслуг начальной точкой станет время открытия сообщения.

В праздники и выходные в срок добавится ближайший рабочий день. При пропуске по уважительной причине (госпитализация, командировка и т. д.) не запрещено подать ходатайство о продлении, приложив к нему подтверждающие документы.

Куда адресовать жалобу, зависит от того, откуда пришел штраф. Если выписал инспектор, то в подразделение его службы - при личной явке или отправить заказным письмом с уведомлением. Нарушения, зафиксированные камерой, оспариваются через портал госуслуг (там есть соответствующая кнопка)

Обращения рассматривают в течение 10 дней. Имеют значение малозначительность нарушения, условия крайней необходимости, объективность причин для остановки. Необходимо прикрепить доказательства: фото, видео с регистратора, скан-копии документов.

В особо сложных ситуациях, если заявление отклонят, придется идти в районный суд по месту нарушения. Подать жалобу может сам водитель или его представитель (при наличии заверенной нотариусом доверенности). В этом случае времени потребуется больше - примерно 2 месяца.

Уплаченный до отмены штраф можно вернуть. Для этого нужно обратиться в ведомство, которое выписало постановление.

Ранее о возможности отменить несправедливое наказание рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она привела в пример ситуацию в Саратовской области, где водителей, задержавшихся в очередях на АЗС, оштрафовали за нарушения правил остановки и стоянки.