В России придумали альтернативу ипотеке и обычной аренде жилья

В Госдуме готовят законопроект о развитии долгосрочного арендного жилья. Детали опубликовала «Парламентская газета» в четверг, 16 июля.

Инициатива ориентирована в первую очередь на многодетные семьи и людей с невысоким доходом, которым ипотека не по карману, но уровень дохода выходит за установленные для социального найма лимиты. С другой стороны, рынок аренды в существующем виде не вызывает доверия из-за слабого правового регулирования.

Новшество, по замыслу, представляет собой альтернативу имеющимся вариантам. Оно призвано решить вопрос обеспечения жильем очередников и способствовать созданию качественного маневренного фонда, а также закрепить молодые кадры в регионах.

Законопроект предусматривает ставку арендной платы ниже, чем в среднем по рынку, с возмещением разницы из местного бюджета. Квартиры предоставляются по договору аренды на неограниченный срок с правом наследования.

В документе оговаривается обязанность жильцов оформить прописку с возможностью упрощенного продления. Это позволит им прикрепиться к поликлиникам и записать детей в сад или школу.

Вовлечь инвесторов в проект предполагается путем предоставления льгот на время строительства и на 10 лет после ввода дома в эксплуатацию. В их числе - нулевой процент по земельному налогу, имущественному, НДС и налогу на доход от сдачи помещений. С 11-го года нагрузка станет стандартной.