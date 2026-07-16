У пензенцев возникли сложности с билетами на поезда до Москвы

Пензенцы обратили внимание: исчезла возможность приобрести билеты на часть поездов, следующих до Москвы. Продажи открыты только до конца сентября, хотя на большинство составов во внутригосударственном сообщении они стартуют за 90 суток до даты поездки (с начальной станции маршрута).

Билеты на орский поезд, который ежедневно отправляется со станции Пенза-I в 19:16 и едет до Павелецкого вокзала, доступны только до 29 сентября включительно.

На 93-й (ежедневно отбывает в 17:00 и также идет до Павелецкого) - до 30 сентября.

Далее билеты можно купить лишь на «Суру» (отправляется в 21:35 и прибывает на Казанский вокзал).

Почему ограничены продажи, на сайте РЖД не сообщается. Известно, что пока нельзя приобрести билеты на часть поездов южного направления с 30 сентября: запланированы ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре и корректировка расписания и маршрутов.

Ранее сообщалось, что отменен ряд авиарейсов из областного центра в Москву. До конца июля не будут выполняться вечерние рейсы по средам в московское Шереметьево (в 22:20), до 24 октября - в Шереметьево по субботам (в 21:00). С 7 сентября до 24 октября из расписания выводятся авиарейсы из Пензы в Домодедово (в 21:55).