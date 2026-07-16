На дорогу - дублер улицы Новоселов выделили почти 2 млрд

Начался поиск подрядчика, который создаст проект строительства дороги, соединяющей развязку на 624-м километре М-5 с улицей Новоселов, и реализует его.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 848 757 485 рублей, сообщается на портале госзакупок. Источник финансирования - областной бюджет.

Речь идет об участке длиной около 4 километров. На объекте необходимо провести инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания, выполнить мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению пожарной безопасности.

Ширина проезжей части будет достигать 7,5 метра - по одной полосе в каждом направлении.

Как и предполагалось, дорогу - дублер улицы Новоселов начнут прокладывать уже в этом году.

Работы разобьют на 3 этапа, первый должен быть завершен до 16 декабря 2026-го, второй - до 25 марта 2027-го, третий - до 9 декабря 2030-го.