У ликвидированного перехода на пр. Строителей появились знаки

На проспекте Строителей в Пензе, где в конце июня ликвидировали пешеходный переход, установили запрещающие знаки. Об этом в городском управлении ЖКХ сообщили в понедельник, 13 июля.

Речь идет о зебре в районе дома № 30 (вблизи пересечения с улицей Глазунова).

Решение было принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией и обусловлено появлением очага аварийности: переход располагался на выезде с кругового перекрестка, и пешеходы часто оказывались в слепой зоне для водителей.

Теперь пересечь дорогу можно по регулируемому переходу в 150 метрах от прежней зебры.

Однако пензенцы по старой памяти продолжают выходить на проезжую часть - теперь уже в неположенном месте. Из-за этого 10 июля случилось ДТП: горожанин решил перейти дорогу, один из водителей затормозил, чтобы пропустить его; двигавшийся следом автомобилист не успел среагировать и врезался в остановившуюся машину.

«Призываем всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и пересекать улицу только в специально отведенных местах», - обратилось УЖКХ к населению.