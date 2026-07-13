В Пензе устранят провалы на улицах Красной и Куйбышева

Общество

В Пензе устранят провалы на улицах Красной и Куйбышева
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Состояние дорожного покрытия на улицах Красной и Куйбышева вызывает нарекания пензенцев. В понедельник, 13 июля, глава города Олег Денисов выехал на объекты вместе с ресурсниками, чтобы оценить ситуацию.

На Красной, на участках между Свердлова и Чкалова, Карла Маркса и Лермонтова, обнаружились провалы и просадки. Ресурсоснабжающая организация устранит их с помощью капитального ремонта смотровых колодцев и водопроводных камер.

«Сейчас закупают материалы, план по завершению работ - до 1 сентября, но постараются уложиться в более сжатые сроки», - отметил Олег Денисов в своем канале в МАХ.

Что касается улицы Куйбышева, то теплоснабжающая компания капитально ремонтировала ее в 2023 году (от Чкалова до Лермонтова), но, как оказалось, подрядчик отработал некачественно: образовались провалы у колодцев и теплокамер.

«Исправлять, безусловно, обязан подрядчик, но тяжба затянулась. Напомнил коллегам, что жители в любом случае не должны страдать. Нужно привести дорогу в порядок, чтобы пензенцы могли спокойно ездить, а внутренние вопросы решать параллельно», - добавил чиновник.

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