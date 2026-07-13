В парке Белинского возводят колонны для новой входной группы

Общество

В парке Белинского возводят колонны для новой входной группы
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В парке Белинского продолжается капитальный ремонт входной группы со стороны улицы Лермонтова.

В парке Белинского возводят колонны для новой входной группы

Старые конструкции демонтированы, территория огорожена в целях безопасности прохожих.

В парке Белинского возводят колонны для новой входной группы

На данный момент строители приступили к возведению кирпичных колонн - оснований входной группы, сообщили в администрации парка.

В парке Белинского возводят колонны для новой входной группы

Вход в ЦПКиО со стороны улицы Лермонтова закрыли на реконструкцию 15 июня этого года.

Согласно проекту здесь установят двустворчатые ворота, а над ними - вывеску «ПАРК БЕЛИНСКОГО» из отдельных букв, медальон с рельефным профилем В. Г. Белинского и датами 1811 и 1911, отлитыми из бронзы.

В парке Белинского возводят колонны для новой входной группы

Благоустройство парка началось несколько лет назад. В 2024-м и 2025-м закончить работы в срок не удавалось. Последний контракт заключили с подрядчиком 24 февраля этого года. Обновление должно быть завершено к 31 августа.

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