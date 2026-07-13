Изменилось расписание движения автобуса до Восточного кладбища

Расписание движения автобусов до Восточного кладбища изменено. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в понедельник, 13 июля.

Транспорт отходит с остановки у Пензы-I по выходным и праздничным дням в 9:15.

В обратный рейс с Восточного кладбища он отправляется в 12:20.

Отдельный рейсы автобуса № 12 запустили в апреле этого года. По субботам и воскресеньям он стартовал от Пензы-I в 8:05, обратно - в 11:05.

Маршрут пролегает по улицам Октябрьской, Володарского, Суворова, Чехова, Долгова, Урицкого, участку дороги от Урицкого до Сурской, въезду на Большой Сурский мост, улице Чаадаева, трассе М-5, улице Осенней.