В Междуречье отключили воду из-за ремонтных работ

В понедельник, 13 июля, Горводоканал в 14:19 сообщил о плановом отключении воды в Междуречье.

«По причине проведения ремонтных работ на участке водовода, расположенном по адресу: улица Кустодиева, 44, временно ограничено водоснабжение», - уточнила ресурсоснабжающая организация.

В зоне отключения оказались:

- ул. Полтавская и проезды,

- ул. Саврасова,

- ул. Айвазовского,

- ул. Васнецова,

- ул. Брюллова,

- ул. Федотова,

- ул. Кустодиева,

- ул. Левитана,

- ул. Чиликанова,

- ул. Рузляева,

- ул. Рокотова,

- ул. Крамского,

- проезд Крамского,

- ул. Боровиковского,

- ул. Локтионова, 12, 16, 18, 22, 24, 26,

- ул. Берсенева,

- ул. Кузнецова,

- ул. Мутовкина

- ул. Левицкого,

- 2-й проезд Левицкого,

- ул. Яфарова,

- проезд Тропинина.

В какое время будет восстановлена подача ресурса, не уточняется.