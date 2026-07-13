В Междуречье отключили воду из-за ремонтных работ

В понедельник, 13 июля, Горводоканал в 14:19 сообщил о плановом отключении воды в Междуречье.
«По причине проведения ремонтных работ на участке водовода, расположенном по адресу: улица Кустодиева, 44, временно ограничено водоснабжение», - уточнила ресурсоснабжающая организация.
В зоне отключения оказались:
- ул. Полтавская и проезды,
- ул. Саврасова,
- ул. Айвазовского,
- ул. Васнецова,
- ул. Брюллова,
- ул. Федотова,
- ул. Кустодиева,
- ул. Левитана,
- ул. Чиликанова,
- ул. Рузляева,
- ул. Рокотова,
- ул. Крамского,
- проезд Крамского,
- ул. Боровиковского,
- ул. Локтионова, 12, 16, 18, 22, 24, 26,
- ул. Берсенева,
- ул. Кузнецова,
- ул. Мутовкина
- ул. Левицкого,
- 2-й проезд Левицкого,
- ул. Яфарова,
- проезд Тропинина.
В какое время будет восстановлена подача ресурса, не уточняется.